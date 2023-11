La diputada electa Lilia Lemoine volvió a referirse este jueves en Córdoba a la privatización de los medios públicos después del ataque a una cronista de la TV Pública en Buenos Aires.

"Jamás me disculpe porque lo hizo muy mal, me estaba acusando me estaba acusando de ser prodictadura", dijo Lemoine en la previa del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

El miércoles la periodista cronista de la TV Pública, Laura Mayocchi, se acercó a Lemoine para entrevistarla y la diputada electa apartó el micrófono y le dijo: "Vamos a cerrar la Televisión Pública, la vamos a privatizar. Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora”.

Lejos de dar marcha atrás con su declaraciones Lemoine insistió con la privatización de medios públicos en su visita a Córdoba.

"No es algo que yo decida, es una opinión. Creo que los medios públicos se utilizan por el gobierno de turno para adoctrinar como se está usando la educación pública", afirmó la diputada.

En el mismo sentido se expresó la diputada electa por Córdoba María Cecilia Ibáñez, también por La Libertad Avanza.

En una entrevista con el programa Tanta Trampa, por Radio FM 102.3, Ibañez sostuvo que los medios públicos durante los últimos años “fueron un bastión de propaganda de los gobiernos de turno”.