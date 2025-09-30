Leonardo Limia: "Lo que llevó a Milei a la Presidencia se desinfló bastante rápido"

El legislador Leonardo Limia criticó las formas y el fondo del gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En el programa Córdoba en Foco el referente de Hacemos Unidos por Córdoba en la Unicameral planteó las diferencias entre el programa de Provincias Unidas frente a La Libertad Avanza en el territorio cordobés.

"Lo que llevó a Milei a la presidencia se desinfló muy rápido", dijo quien es una de las espadas del oficialismo provincial en la Legislatura.

Limia cuestionó las formas de las "redes sociales" llevadas a la política como forma de gobierno y ponderó la "escucha" para solucionar los problemas.

Provincias Unidas lleva como principal candidato al exgobernador Juan Schiaretti quien aspira a quedar primero en Córdoba frente al candidato libertario Gonzalo Roca y a completa el podio en las encuestas, la cordobesista disidente Natalia De la Sota.