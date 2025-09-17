Con la tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública en movimiento, desde ADIUC insistieron en la delicada situación que se encuentran las universidades y la alarmante crisis que viven los docentes.

“Estamos con muchas expectativas respecto a la movilización de este miércoles en Córdoba”, señaló Medina. Y agregó: “Esta tercera marcha viene a dejar un mensaje, no sólo al presidente Milei, que veta por segunda vez una ley que busca reparar el daño de sus políticas, sino también un mensaje al Congreso de la Nación”.

La movilización será encabezada por autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y representantes de distintas facultades. La protesta se enmarca en el rechazo al veto presidencial de Javier Milei y coincide con la sesión clave en Diputados, donde se busca revertir el freno a la Ley de Financiamiento Universitario.

Sobre la situación de las universidades, la referente remarcó: “Ya hay una crisis terminal en las universidades”. Y advirtió sobre el presupuesto que propone el Gobierno: “El proyecto de presupuesto 2026 de este gobierno es también de más ajuste”.