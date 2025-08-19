El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió públicamente a respaldar la Ley de Emergencia en Discapacidad y pidió a los diputados que rechacen el veto presidencial. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de X.

“Quiero hacer público mi acompañamiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y hacer un llamado firme a los diputados y diputadas para que rechacen el veto”, afirmó.

Y agregó: “Desde Córdoba le decimos no al veto. Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”.

El tema llega en la antesala de una jornada de movilización: este miércoles 20 de agosto, organizaciones del sector encabezarán una nueva marcha federal por la discapacidad en todo el país. En Córdoba, la protesta será al mediodía en Plaza San Martín.

En paralelo, la Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial en la que se discutirá si se sostiene o se rechaza el veto presidencial.

“Frente al abandono y la crueldad, respondemos con participación, compromiso y ciudadanía”, señaló en un comunicado la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión (ATI), una de las agrupaciones convocantes.