Mientras avanza el juicio por la muerte de Luciano Aranda, el adolescente electrocutado en una plaza del barrio Alberdi en 2022, desde el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba insistieron en la necesidad de reforzar los controles y la aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica en toda la provincia.

En diálogo con Ahora Noticias de Canal 10, el presidente del Colegio, Ing. Inti Smith, admitió que el municipio es el responsable de la muerte del chico: “Debemos entender que hay un responsable que es el municipio, obviamente a través de sus funcionarios. Hay una obligación por parte del Estado de establecer un cumplimiento de la ley que preserva la vida humana”.

El caso, que conmovió a Córdoba, llegó a juicio esta semana con cuatro funcionarios y empleados municipales acusados. Luciano, de 14 años, murió tras recibir una descarga eléctrica cuando jugaba junto a su hermano y amigos en una plaza pública.

Smith, además destacó la importancia de la normativa provincial sancionada hace diez años: “Nos parece muy importante que se haya desarrollado esta ley. No todas las provincias la tienen, con lo cual desde los ámbitos de la ingeniería se impulsa su adhesión. Todos los accidentes por riesgo eléctrico son evitables. No cabe ninguna posibilidad de que una persona sin matrícula intervenga instalaciones eléctricas”.

El ingeniero reconoció que en los últimos años hubo avances en materia de control y mantenimiento por parte de EPEC y Ersep, aunque advirtió que resta mucho por pulir: “Se ha mejorado mucho. La infraestructura eléctrica es inmensa y se va deteriorando con el tiempo. Desde el Colegio hacemos un reconocimiento al esfuerzo y a los avances que se han visto en la provincia”.

Además, señaló que aún hay muchas plazas desconectadas en la ciudad de Córdoba como medida preventiva tras el fallecimiento de Aranda. “Se irán reconectando a medida que el presupuesto lo permita”, aseguró.