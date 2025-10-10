El ente BioCórdoba, en conjunto con Policía Ambiental, realizó este viernes una nueva liberación de aves que se encontraban alojadas y fueron recuperadas en el Parque de la Biodiversidad.

Se trata de 26 especies que llegaron al Centro de Rescate Animal del Parque provenientes del tráfico ilegal de fauna silvestre y del mascotismo, algunos con diferentes tipos de lesiones.

Antes de ser liberadas, las aves atravesaron un proceso de recuperación a nivel sanitario y comportamental, atendidas por un equipo profesional de veterinarios, biólogos y cuidadores

Entre las especies liberadas se encontraban seis cardenales copete rojo, siete reinas moras, dos mistos, un cabecita negra, dos corbatitas, cinco jilgueros, una monterita, una brasita y un pepitero gris.