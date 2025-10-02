El dirigente peronista y exfuncionario municipal, Guillermo Kraisman, pagó una fianza de $20 millones de pesos y la entrega de un auto para recuperar la libertad en Córdoba. Está imputado del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa por intentar extraer, desde un cajero humano, 1 millón de pesos con el DNI de otra persona.

La excarcelación fue concedida por la Justicia luego de que el fiscal en lo Penal Económico de Segunda Nominación, Franco Mondino solicitara la elevación a juicio.

El caso

El exfuncionario municipal fue detenido el 16 de enero pasado cuando llegó a la sucursal de Bancor en barrio General Paz para retirar una suma millonaria con el documento de Virginia Martínez, "empleada fantasma" de la Unicameral.

Ver: Guillermo Kraisman iba a declarar como arrepentido pero desistió

Las imputaciones que ordenó Mondino también incluyen a Luciana Castro, quien acompañó a Kraisman aquel 16 de enero, por el mismo delito en grado de autora.

La nómina de acusados termina con Virginia Martínez, la empleada de la Legislatura que provocó un escándalo en la Unicameral sobre la nómina de contratados y monotributistas está imputada, por el fiscal Mondino, al considerarla como probable autora responsable de "Falso Testimonio Agravado".

Antecedentes

No es el primer caso en el Kraisman se ve involucrado.

En el mes de septiembre del 2024, mientras era director general de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos de la Municipalidad de Córdoba, fue detenido por robar mercadería y agredir a los policías que intentaban detenerlo, en un supermercado Mariano Max.

Tras el hecho fue apartado de su cargo y liberado días después por tratarse de un delito menor y excarcelable.

El histórico dirigente del PJ cordobés arrastra otros antecedentes penales: lesiones leves y amenazas; robo de energía eléctrica en el Club Avellaneda, establecimiento que preside; e intento de soborno.