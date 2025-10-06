Ignacio Martín, el falso médico del COE durante la pandemia en Córdoba, fue liberado en la mañana de este lunes. Así lo confirmó a cba24n su abogado, Agustín Cattaneo, que aclaró que se trata de una libertad condicional.

La decisión fue tomada por la Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Córdoba tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena inicial.

En septiembre del 2023 la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto había sentenciado a siete años de prisión a Ignacio Martín, por los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada continuada, falsedad ideológica de instrumento público reiterado y lesiones leves.

No obstante, cabe recordar que, el Tribunal decidió absolverlo por el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Nicolás Bertol, un hombre al que Ignacio Martín atendió durante la pandemia.