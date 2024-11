Días pasados se lanzó en Buenos Aires, la agrupación política de ultraderecha «Las fuerzas del cielo», con el objetivo de defender la gestión y respaldar al presidente Javier Milei.

Funcionarios nacionales, dirigentes y referentes de las redes sociales identificados con La Libertad Avanza (LLA) participaron de un acto el pasado sábado donde el influencer Daniel Parisini, conocido «Gordo Dan», fue uno de los organizadores y presentó el espacio como “el brazo armado” de los libertarios.

El lanzamiento se llevó a cabo en la localidad bonaerense de San Miguel, donde estuvieron presentes Agustín Laje, el diputado bonaerense Agustín Romo; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; el diputado nacional Santiago Santurio; el subsecretario de Políticas Universitarias, el «Profe» Alejandro Álvarez; el referente conocido como «Sagaz», entre otros.

La idea de Las Fuerzas del cielo es formar a dirigentes que puedan salir a defender públicamente el proyecto que encabeza Milei a nivel nacional. Sotelo, uno de los oradores de la noche del sábado, destacó la importancia de ganar «la batalla cultural» en la Argentina para dejar atrás discusiones como la de la Agenda 2030 en medio ambiente y los temas que le interesan a la «izquierda».

El evento tuvo algunas características que llamaron la atención como que el acto mantuvo una estética similar al Partido Nacional Fascista de los 30', referencia de la que ellos mismos se jactaron en las redes sociales.

"Argentina será el faro que ilumina el mundo", decía la bandera central del escenario. Al lado, los lemas de "Dios", "propiedad", "libertad", "vida", "Dios", "patria" y "familia". La escenografía trató de viajar en el tiempo a la Italia de Il Duce. Lo malo es que los presentes no tomaban la referencia y prefirieron cantar en la previa una canción hecha por Inteligencia Artificial.

Las palabras no son en vano

Estas referencias nos llevaron a recurrir a una inobjetable fuente de reflexión y análisis como lo es la Universidad Nacional de Córdoba y en particular, la facultad de Ciencias Sociales, donde le consultamos a la Vicedecana Jaschele Burijovich quien fue invitada al programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10.

Es conveniente destacar que más que una línea interna de la política partidaria de La Libertad Avanza, quienes se autodenominan “Las Fuerzas del Cielo” parece una facción muy peligrosa y cabe preguntarse: si la libertad avanzara en la ratificación y defensa de derechos sería una cosa, pero cuando avanza en la posible conculcación de derechos, es preocupante, y si hay violencia de por medio, denominando “brazo armado” a su grupo, es más complicado todavía.

A la vicedecana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba le planteamos lo preocupante de lo que se dijo y vio en ese acto, sobretodo por la no reacción y el mutismo que hay tanto en fuerzas políticas como en el ámbito judicial, no hay nadie que haya actuado de oficio, tomando esto como un atentado violento contra las libertades y los derechos de las personas, respecto de lo que reflexionó que “es muy preocupante, las declaraciones, la estética que usaron, realmente son prácticas fascistas, con una estética del partido Nacional del año 30 de Mussolini, la verdad que expresa toda una manera de actuar, con una defensa de la virilidad, de ideas contrademocráticas, del discurso del odio, realmente erosiona la democracia este tipo de prácticas.”

Los denuncian por “incitación al odio”

En cuanto a las repercusiones que han surgido luego de ese acto y lo manifestado allí, Jaschele Burijovich destacó que “han habido manifestaciones de algunos partidos, los legisladores Mónica Fein y Esteban Paulón del Partido Socialista, hicieron una denuncia por incitación al odio ante la justicia. Me parece que no es lo suficiente porque realmente son prácticas muy preocupantes que no podemos banalizar y es muy importante poder poner esto en palabras todo lo que está sucediendo en relación a esto y no minimizar este hecho porque realmente son prácticas fascistas.”

El socialismo, una agrupación política ya salió a denunciar, falta que la justicia lo tome y que los otros partidos políticos también se hagan oír, sin embargo hay demasiado silencio y por ello nos planteamos que si esto lo hubiera hecho alguna otra fuerza política, por ejemplo el radicalismo o lo hubiera hecho La Cámpora, hoy estaríamos frente a un escándalo.

Al respecto, la vicedecana dijo que “es un escándalo, o sea deberíamos hacer un escándalo sobre esto, no se puede banalizar, se instrumentalizan la cuestiones emocionales, como algunos resentimientos, para construir un enemigo al decir: estos zurdos van a correr... todo eso que parece algunos lo minimizan, realmente es gravísimo”, para agregar que esta actitud “es absolutamente provocadora y es importante marcar que había funcionarios del gobierno también, no eran solamente 100 personas reunidas en San Miguel haciendo una provocación, estaba el Secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, que habló y también incitó a la violencia junto a otros como Nahuel Sotelo, todos funcionarios del Gobierno.”

Nada justifica las acciones y expresiones violentas

Los partidarios de Milei, en una clara muestra de su intensión de contrarrestar los efectos de estas acciones o tal vez de reafirmar sus dichos sin importarles las consecuencias, tienen en muchos jóvenes o por qué no decirlo, la gran mayoría de todos jóvenes argentinos, a una parte de la masa crítica de votantes del actual presidente.

Es bueno tenerlo claro, porque en los últimos días se minimizaba lo que sucedió en el lanzamiento de las Fuerzas del Cielo diciendo que “no hay que hacerle caso porque esto no va a pasar de ahí” y otra justificación era “son jóvenes...”, respecto de lo que la vicedecana nos dijo que “no es una justificación, el 90 de los que estaban ahí son jóvenes varones, que hablan del celular como el instrumento, como la herramienta, como el arma, pero ya hay investigaciones que plantean que se ha salido ya de sólo las redes, que ya sería muy preocupante, cuando la conversación social gira en torno a la violencia, al odio, al construir enemigos, ya eso ya ha trascendido las redes, hay situaciones donde esta este conjunto, este colectivo de trolls, que ponen la dirección, publican las caras, o sea mandan a la gente a hacer acciones en los territorios reales, no solamente en las redes. A esto lo denunció la revista Crisis, o sea ya hay una incitación a la violencia no solamente en las redes.”

Esta violencia ya no es implícita sino explícita, y cuando se pasa al plano de explicitar, otra de las justificaciones que se escuchan también es que lo de “brazo armado fue una metáfora”, decían los partidarios de La Libertad Avanza respecto de lo que también reflexionó Jaschele Burijovich quien explicó que “de ninguna manera podemos sostener un debate en la esfera pública, en las redes, que tenga estas características, de violentas y fascistas”, para agregar que “además eso ya se está expresando en las calles y tiene consecuencias, ya nuestro ambiente no podemos decir que sea las redes y nuestra vida cotidiana, ya forman parte de nuestra vida cotidiana, son nuestro entorno las redes, y eso se expresa también en los vínculos, en las relaciones y en los efectos políticos que eso tiene.”

Y también violencia de género

Finalmente a la vicedecana le pedimos una última reflexión en relación con la cuestión de género que subyace en estas situaciones, con varones ejerciendo machismo y xenofobia, pero además, hay violencia de género en las acciones que analizamos, sobre lo que Burijovich afirmó que “sí, esto forma parte digamos de los discursos de las nuevas derechas, no sólo en Argentina, aunque en Argentina tiene una particularidad, porque están en el gobierno y todo este discurso de exaltación de la virilidad, genera efectos sobre la violencia, que se evidencia en el cierre de todos los dispositivos, el cierre del Ministerio de la Mujer, me parece que todo eso son indicadores que absolutamente trascienden las redes.”

Más temprano que tarde, la sociedad va a tener que reaccionar en algún momento, mientras las universidades públicas, se involucran desde sus gabinetes y comisiones, trabajando por ejemplo, en la facultad de Ciencias Sociales, para elaborar estudios e investigaciones sobre las repercusiones de este lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, los que seguramente nos permitirán tener una visión más certera respecto de las implicancias de semejantes declaraciones.