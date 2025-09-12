Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) lograron detener a los “cabecillas” -una pareja- de una organización dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas en Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Los delincuentes contaban con pedido de detención.

La pareja arrestada era considerada la cúpula de la organización: el hombre cumplía el rol de jefe, mientras que la mujer recibía las transferencias del dinero proveniente de las ventas y también participaba en la comercialización directa.

Estas importantes detenciones guardan relación con procedimientos realizados el 28 de junio y el 10 de julio pasados, en los que habían sido aprehendidas siete personas: dos señaladas como presuntos proveedores y el resto como vendedores, más conocidos en el ambiente como “perros”. En aquella oportunidad se incautaron 317 dosis de cocaína, 18 de marihuana, dinero, psicofármacos, un revólver calibre .32, un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía con sede en Villa Dolores, los acusados fueron imputados en el marco de la Ley Nacional N.º 23.737.