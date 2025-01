La diputada nacional Lilia Lemoine estuvo el fin de semana en Villa Allende para apoyar el reclamo de un grupo de vecinos que se opone al proyecto para cerrar algunas calles durante la noche.

Si bien el intendente de esa ciudad, Pablo Cornet, postergó el tratamiento, Lemoine expresó en diálogo con el programa Mirá Quién Habla que no debería tratarse nunca.

“No puedo creer que un intendente del PRO que dice ser aliado del Gobierno Nacional apoye ese proyecto, nadie que banca las ideas de Javier Milei bloquearía calles”, expresó la diputada.

Además, criticó el hecho de que para llevarse a cabo una iniciativa así tendría que financiarse con deuda municipal, algo que va en contra de lo que la LIbertad Avanza pregona. “Quieren endeudar a los vecinos para que se encierren y no salgan”, señaló.

La diputada aprovechó para atacar la imagen de Cornet al afirmar que su apoyo a la gestión de Milei es solamente “con fines electorales, al igual que la vicepresidente”.

Sobre Luis Juez

En otro punto de la entrevista, Lemoine fue consultada sobre la posibilidad de que Luis Juez sea candidato a gobernador de Córdoba en 2027 en las listas de La Libertada Avanza.

“Me cabe bien. No sé quién va a ser nuestro candidato. No lo conozco demasiado, me parece una persona corajuda. Sabe sacarse la mordaza y hablar”, planteó.

De todas formas, la diputada remarcó que no sabe quién será el candidato o candidata para dentro de dos años.