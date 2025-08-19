Liliana Olivero encabeza la lista del Frente de Izquierda Unidad de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Este lunes, visitó el programa Córdoba en Foco que se emite por Canal 10 y el streaming de los SRT Media.

La candidata a diputada, y referente local, aseguró que este año ve que “lo que está en juego es el destino de nuestro país” y aseguró que el modelo de Javier Milei afectó a los laburantes y las laburantes, a los jubilados, a la juventud, a las mujeres y a las disidencias.

Estos sectores vienen perdiendo hace casi dos años, precisó Olivero, mientras que la motosierra mileísta no afectó los bolsillos de las grandes empresas.

“Si no discutimos qué modelo de país queremos y con qué política llegamos a ese país estamos viviendo un capitalismo que no tiene más para darnos, pero sí para sacarnos todo lo que pueda, como las conquistas históricas”, remarcó la candidata.

Además, aprovechó para criticar la complicidad de los gobernadores que le dieron las herramientas al presidente para llevar adelante la política de ajuste que se vive actualmente en el país.

“El Frente de Izquierda Unidad viene a presentar esa discusión”, planteó. Y criticó que se pague la deuda externa al Fondo Monetario Internacional y a los fondos buitres ya que con ese dinero se podrían hacer un montón de cosas como mejoras salariales y garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.