El proyecto de ley que modifica el control sobre los decretos de necesidad y urgencias fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados pero el gobierno de Javier Milei logró que vuelva al Senado para ganar aire después de las últimas derrotas parlamentarias.

Los diputados por Córdoba se repartieron con posturas diferentes a la hora de votar el proyecto que contaba con media sanción del Senado.

Por la positiva se inclinaron: Oscar Agost Carreño, Juan Fernando Brügge, Pablo Carro, Natalia de la Sota, Gabriela Estévez, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez

Laura Rodríguez Machado, María Cecilia Ibáñez, Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Gabriel Bornoroni, Héctor Baldassi y Belén Avico.

Mientras que se ausentaron Alejandra Torres Ausente, María Celeste Ponce y Luis Picat.