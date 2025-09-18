Un violento episodio ocurrió en la tarde del miércoles en la esquina de Bulevar San Juan y La Cañada, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial donde se produjo el altercado entre dos hombres dedicados a la limpieza de vidrios.

El suceso tuvo lugar en la intersección de Bulevar San Juan y La Cañada, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, culminando con un herido de arma blanca y un detenido.

Alertados sobre la pelea, la Policía acudió rápidamente al lugar, donde el Comisario Claudio Jimenez dio detalles de lo sucedido, al ser entrevistado por el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media.

El Comisario señaló que “alertados por un llamado al 911 por un hecho de violencia urbana, más precisamente por una riña entre dos limpiavidrios acá en el lugar”, y remarcó que no es la primera vez que esto sucede, hubo un caso ya hace algunos días en La Rioja y Cañada, al mencionar que “tenemos conocimiento de un hecho de la semana pasada, en donde también resulta involucrado un limpiavidrio en jurisdicción del barrio centro.”

Jimenez especificó que en esta oportunidad “fue una diferencia entre ellos por causas que aún se tratan de establecer, en principio serían cuestiones personales y particulares. Al momento del arresto por parte del personal policial, una de las personas involucradas arroja hacia el cauce de La Cañada un cuchillo con el cual le habría provocado al otro una herida punzocortante en el sector de la espalda.”

Al ser consultado si estaban bajo los efectos de alguna sustancia los limpiavidrios que se pelearon o simplemente fue una agresión, Jimenez nos dijo que “estaban alterados justamente por la discusión que habrían tenido, pero no estaban bajo el efecto de ningún tipo de substancias, conscientes justamente de esta situación y esta pelea que habrían tenido. Está trabajando la policía aquí en la zona, esto es Güemes, el centro, por las peleas que hay entre limpiavidrios, naranjitas, con los automovilistas.”

No sabemos que haya un trabajo mancomunado entre la policía, los vecinos, le comentamos al tiempo que le consultamos ¿Cómo se puede hacer para evitar estos hechos?, y el Policía nos explicó que “se trabaja desde la prevención en diferentes operativos para lo cual se disponen de muchos recursos que terminan desplazando a estas personas desde las arterias en donde se terminan instalando, sabiendo que existe una problemática instalada por las molestias que ocasionan a los automovilistas que no quieren que se les brinde el servicio. No solamente con los limpiavidrios, sino también con los naranjitas.”

“Más allá de ser una actividad que no esté regulada ni ordenada en cierta manera por algún tipo de legislación, se trabaja de la prevención justamente para desalentar la comisión de este tipo de hechos”, nos manifestó el Comisario.

Finalmente el Comisario Jimenez nos dejó una última recomendación para los vecinos y vecinas cuando tengan algún altercado, la que es directamente llamar al 911, “línea directa, justamente el canal de comunicación con nosotros, es el 911 y es lo que pedimos siempre a los vecinos que de alguna manera sean afectados por situaciones en las que participan estas personas, del tipo de que sea, algún tema punible que sea contravencional o, en todo caso, en la esfera de los criminales y delitos.”

Por último y al referirse al caso puntual de este miércoles, el policía nos mencionó que “la persona agresora fue detenida y fue trasladada a disposición del magistrado de turno interviniente, en tanto que la persona que fue lesionada fue asistida por el servicio 107, se le diagnosticó con politraumatismo en área cortante en el homóplato izquierdo y también fue trasladado para que promueva la acción penal en contra de su agresor.”

Historial de un conflicto persistente

Sólo por mencionar algunas situaciones de violencia urbana donde han estado involucradas personas que se desempeñan como limpiavidrios, podemos remontarnos al 2022, cuando en Julio de ese año, dos limpiavidrios se pelearon sobre el Puente Sarmiento y uno cayó al vacío.

En el 2023, un limpiavidrios murió atropellado por un automovilista alcoholizado, mientras que en Noviembre de 2024, un limpiavidrios fue detenido luego de agredir a una empleada municipal.

Ya en este año 2025 un limpiavidrios fue detenido por dañar un taxi el 17 de Enero y otro apuñaló a un colega tras una discusión, diez día después.

Recientemente, en Agosto de este año, se presentó un proyecto que busca prohibir a los limpiavidrios en Córdoba, iniciativa que tuvo muchas críticas y fue tildado de “estigmatizante y discriminatorio" por quienes lo cuestionaron.

Recientemente, un violento episodio conmocionó el centro de Córdoba, cuando en la esquina de Cañada y La Rioja, un limpiavidrios fue abordado por otros dos que lo golpearon de manera brutal, en medio de una pelea por ganar el lugar.

La secuencia, que se difundió a través de las redes sociales, muestra que el joven intentó resistir, pero fue reducido a los golpes de puño y patadas ante la mirada de varios testigos.

Finalmente, el episodio de este miércoles de donde se desprende que ante estas situaciones y si bien, como lo destacaba el Comisario Claudio Jiménez, la Policía de Córdoba trabaja y mucho en la zona de Güemes y en el centro, también es importante la colaboración y el involucramiento de los vecinos y vecinas, cuando se sientan agredidos, cuando tengan un inconveniente, hay cámaras de vigilancia y la policía está cerca, por lo que se recomienda llamar directamente al 911, porque la policía está trabajando para erradicar esta violencia urbana que tanto preocupa en estas zona de Córdoba.