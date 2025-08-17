LLA apuesta al arrastre del presidente Milei para competir contra Schiaretti en Córdoba

"El actual vicepresidente del partido en Córdoba representará a Javier Milei y Karina Milei en las elecciones de este año", inicia el comunicado de La Libertad Avanza, confirmando a Gonzalo Roca, socio y figura cercana a Gabriel Bornoroni, como cabeza de lista en Córdoba.

La especulación previa era que el propio Bornoroni encabezaría la boleta, para lo cual debía dar un paso al costado de su actual banca, con la que preside el bloque del oficialismo en la Cámara Baja. De esta manera, el empresario de los combustibles continúa con su actual mandato, pero se dio el gusto de elegir prácticamente todos los nombres de la boleta, con excepción de Laura Rodríguez Machado, que estará en todo el ámbito de la provincia de Córdoba.

"Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado del proyecto del presidente Milei", expresa el documento.

Sobre los motivos de su deserción electoral, el pasado viernes el diputado Rodrigo De Loredo dijo lo siguiente: "El Gobierno nacional quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones: por un lado, comportamiento automático; por otro, anulación de las identidades propias; y por último, la imposibilidad de marcar diferencias". "Fiel soldado" puede, sin dudas, reunir esas tres exigencias.

Rodríguez Machado va donde va Bullrich

La diputada Laura Rodríguez Machado finalmente cerró filas con el partido de los Milei. Referenciada en la provincia con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aparece en cuarto lugar en la lista de LLA. Un lugar expectante, si se tiene en cuenta que al radical De Loredo le habían ofrecido el tercer lugar.

"Roca será acompañado en la lista por la dirigente y empresaria de Río Cuarto, Laura Soldano, por el abogado Marcos Patiño y la actual diputada Laura Rodríguez Machado".

Completan los lugares titulares Enrique Lluch, Evelin Barroso, Jorge Esteban Silvestre Pisetta, Romina Caggiano y Guillermo Manuel Quiroga.

"Los cordobeses tendrán así la oportunidad de votar una lista 100% liberal que representará fielmente las ideas y convicciones del presidente Javier Milei y de la presidenta del partido Karina Milei", cierra el comunicado.