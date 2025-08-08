LLA y el Frente Cívico de Luis Juez presentan la opción "para los cordobeses de bien"

En la carrera por tener un sitio de privilegio para la elección a gobernador cordobés en 2027, Luis Juez parece sacarle una primera ventaja a Rodrigo de Loredo. Si el ¿"ex"? radical, emparejará esa pulseada consiguiendo finalmente figurar en la lista de candidatos, sólo el futuro lo develará. Como también es cierto, que los esfuerzos de estos dos viejos contendientes puede ser archivado por quien reivindica “liberalismo de origen”: el diputado Bornoroni, que con justicia y sin estridencia, trabaja para su propia candidatura.

Lanzamiento “oficial”

El “comunicado oficial” que se distribuyó en la noche del jueves, poco antes del cierre del plazo para anotar alianzas para las elecciones de octubre en la justicia electoral, es encabezado por dos logos: el de La Libertad Avanza y el del Frente Cívico.

Al pie del comunicado, se agregan los logos del MID y de Primero la Gente. De este modo, las fuerzas libertarias de Córdoba presentaron la alianza que "la fuerza de Javier Milei y Karina Milei" utilizará para la competencia electoral de este año.

El comunicado resalta que “por primera vez los cordobeses tendrán la posibilidad de votar una opción 100% liberal que defienda las ideas y convicciones del Presidente”.

El comunicado advierte que “los cordobeses de bien” tendrán, por fin, una opción, señalando que “el objetivo es llenar de leones el congreso para consolidar el cambio que vive la Argentina y apoyar las reformas que necesita el país para salir adelante”.

El escueto comunicado no se priva de fustigar a la provincia, ahora ya consumado el enfrentamiento Milei - Llaryora, diciendo que la provincia "ostenta niveles récord de presión fiscal, que ahogan a la producción y a los trabajadores.

Cierran agradeciendo a “los partidos que se sumaron a la batalla por la libertad en nuestra provincia” con una apelación que podría interpretarse como un guiño a la fenecida alianza: “Juntos cambiaremos para siempre la política en Córdoba”.