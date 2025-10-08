Llaryora: "Córdoba enfrenta al narcotráfico en cada uno de los barrios de nuestra provincia"

El Gobierno de Córdoba realizó este miércoles un acto para entregar equipamiento a las fuerzas de seguridad. Desde la Provincia remarcaron que se trata de una inversión histórica y le presentación se realizó en el Mario Alberto Kempes.

A su turno, el gobernador Martín Llaryora le agradeció a los agentes presentes “por el trabajo, por el servicio público que prestan arriesgando la vida de ustedes para cuidar la de todos los cordobeses diariamente”.

Luego, remarcó la importancia de la Seguridad en una sociedad, ya que sin ella no se puede avanzar. “Es imposible, aunque nosotros generemos diversas condiciones de progreso, que sin Seguridad uno las pueda disfrutar”, expresó.

Llaryora hizo referencia al complicado momento económico que atraviesa el país pero señaló que no se puede bajar los brazos.

“Córdoba lucha contra el narcotráfico más allá de no ser una competencia provincial. Todos saben que es de competencia nacional. Pero los cordobeses no miramos para otro lado, Córdoba va a ser, y lo es, una provincia hostil para el narcotráfico”, aseguró el gobernador.

La palabra del ministro Juan Pablo Quinteros

A su turno, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, enumeró la cantidad de incorporaciones tecnológicas que se hicieron para la Policía de Córdoba y valoró el compromiso de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

“También refleja el compromiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba de invertir, de capacitar, de escuchar a la gente. Esto que estamos haciendo ahora también es una rendición de cuentas, le venimos a mostrar a los cordobeses cómo los estamos cuidando”, dijo el ministro.

En resumen, la Provincia entregó 400 nuevas camionetas Nissan Frontier a la policía provincial y presentó la nueva unidad Grupo Especial de Operaciones Territoriales GEOT.