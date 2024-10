El gobernador Martín Llaryora participó este jueves de la apertura de la 80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que por primera vez se realiza en Córdoba.

Mientras en la calle los trabajadores de prensa reclamaban por salarios dignos, con sueldos iniciales de $458 mil, los grandes grupos de medios disertaban sobre la situación del mercado en la era digital.

En su discurso Llaryora le dio la bienvenida a representantes de la prensa de todo el continente, y destacó que Córdoba "desde hace mucho tiempo viene creciendo distinto a la Argentina".

“En Córdoba no se proscriben periodistas, no se prohíbe la palabra y el gobierno no es dueño de ningún medio. Y todo eso genera el desafío de ser tamizado continuamente por la opinión del pueblo, por las instituciones y los medios de prensa” destacó el Gobernador.

La actividad de este jueves inició en el salón Lugones del Hotel Quinto Centenario con el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien fue presentado por el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Rock.