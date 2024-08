Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, criticó este miércoles las “malditas retenciones” sobre productos agropecuarios y pidió una nueva ley de Biocombustibles, en el marco del Tercer Congreso Internacional de Maíz.

"Para sacar el ancla y prender el motor del país, aparte de sacar las retenciones, es necesario una buena ley de biocombustibles que nos ponga al nivel de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Si nosotros logramos hacer eso, desde la política, los productores nos van a llevar al progreso”, expresó.

“¿Quién invertirá si no se garantiza un corte a largo plazo?”, sostuvo.

El mandatario elogió a los productores, a quienes calificó de “héroes” por mantener la producción en un entorno desfavorable.

“Cuando se habla de cómo crecen Paraguay y Uruguay, yo digo que miren cómo se mantiene la producción en Argentina. Es increíble lo que han logrado”, enfatizó.

Llaryora criticó las retenciones, señalando que Córdoba aportó US$ 3.500 millones en 2023 y alrededor de US$ 40.000 millones desde la implementación de este impuesto en 2002. “Este dinero no regresa”, dijo.

El gobernador describió al maíz como “oro verde y uno de los cultivos que el mundo tomó como palanca para el segundo desarrollo del agro".

Además, acusó a la política argentina de ser responsable de la falta de liderazgo en biocombustibles, afirmando "hay que hacernos cargo, no es la culpa de los productores ni de los industriales".

Llaryora comparó la transformación de maíz en Estados Unidos y Brasil, donde se procesan el 80% y el 60% de sus producciones, respectivamente.

“No es una cuestión ideológica, sino de países que buscan generar más empleo y producción”, subrayó.