El gobernador Martín Llaryora remarcó este lunes la necesidad de agravar las penas dispuestas por la ley para quienes atacan a policías.

El mandatario provincial realizó estas declaraciones al hacer referencia a lo que sucedió el sábado pasado, cuando un conductor atropelló a un agente de la Policía Caminera durante un control vehicular.

“Le hemos pedido al Congreso de la Nación que sancione una normativa que agrave la resistencia a la autoridad, esto no puede seguir así, tenemos que defender a los policías”, sostuvo el gobernador.

Un dato llamativo fue brindado por el ministerio de Seguridad de la Provincia: desde enero de 2024 a fines de mayo de 2025, se registraron 610 incidentes con agresiones contra el personal policial en ejercicio de sus funciones, un promedio de 1.2 por día.

De esta información se desprende además que 16 agentes de la Policía Caminera que fueron atropellados mientras realizaban controles vehiculares.

“Hay que tener una postura clara, no hay que ser tibios. No podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”, advirtió Llaryora.