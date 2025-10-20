“Lúcido y consciente de sus actos”, según las pericias pasaron los días de Pablo Rodríguez Laurta en Entre Ríos.

Detenido el domingo 12 de octubre en Gualeguaychú cuando intentaba huir a Uruguay con su hijo de 6 años, se cumplió este lunes el traslado del hombre de 39 años acusado de tres crímenes en dos provincias argentinas.

La Guardia de Infantería, con una unidad especial, es la encargada de la logística del viaje, con el apoyo de un grupo de elite del Eter. Las autoridades de la provincia notificaron que alrededor de las 10 de la mañana arriba a la Jefatura de Policía.

Laurta pasó el fin de semana detenido en Entre Ríos a cargo de la Dirección General de Inteligencia Criminal. Allí le dictaron prisión preventiva por cuatro meses, acusado de matar a Martín Palacio, un conductor de aplicación de movilidad al que convocó para un viaje unos días antes de su raid criminal en Córdoba.

Ahora, se lo moviliza a la provincia para declarar por los femicidios de su expareja Luna Giardina, y su exsuegra Mariel Zamudio, el sábado 11 de octubre.

Luego de los trámites formales en Jefatura y Medicina Forense de la Policía Judicial, será llevado a un sector de máxima seguridad de la cárcel de Cruz del Eje.