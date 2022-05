La segunda entrega de Doctor Strange llega a los cines de Córdoba. En este nuevo film de Marvel, El Doctor Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido. Con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atravesará las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

El film es protagonizado por el actor británico Benedict Cumberbatch, en su rol de Stephen Strange, el hechicero de Marvel que vivirá una travesía por múltiples universos.

"Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)" se estrena en todos los cines de América Latina. Es dirigida por Sam Raimi, y esta entrega conecta con Spider-Man: No Way Home y WandaVision. En la serie original de Disney+, la actriz Elizabeth Olsen se alzó en su mejor versión como la Bruja escarlata y vuelve a hacerlo para la pantalla grande. Por otro lado, Benedict Wong repite su papel como Wong y la joven estrella Xochitl Gomez debuta en el Universo cinematográfico de Marvel como América Chávez.

Escenas poscréditos

"Doctor Strange en el multiverso de la locura" tiene dos escenas poscréditos, siendo la primera una que revela información importante acerca del futuro del personaje y la siguiente una simple broma del director dirigida a los fanáticos que eligen quedarse hasta el final para conocer si realmente hay más por ver. Habrá que quedarse hasta el final de la cinta para no perderse estas escenas finales.

Mirá el tráiler:

(Fuente Infobae)