Llega el Festival de Cine de Terror: El reencuentro en las salas

El Festival de Cine Terror y Fantástico llega con su séptima edición en modalidad presencial y virtual.



En "Terror Córdoba 7" se podrán ver largometrajes y cortometrajes del género de terror y fantástico, del 28 al 31 de octubre.



Este año el Festival tendrá una modalidad mixta con la temática “Gore Bizarro”. Los espectadores podrán disfrutar de la Competencia de Largometrajes que tiene una selección exquisita de films y la Competencia de Cortometrajes que todos los años crece de forma exponencial, ofreciendo una variada y entretenida programación que será proyectada de manera presencial cumpliendo con los protocolos establecidos, en el Cineclub Municipal Hugo del Carril y el Centro Cultural Comunitario La Piojera.



Entre los filmes que se exhiben, se encuentran los argentinos: "Sangre Vurdalak" de Santiago Fernández Calvete, "Carroña" de Luciana Garraza y Eric Fleitas; "21" de Diego G. Medina, "Al morir la matiné" (Uruguay/Argentina) de Maximiliano Contenti, "Grimorio" de Octavio Revol Molina, "Leni" de Federico Gianotti y el cortometraje "Morfeo" de Calos Daniel Pérez Pérez, entre otros.

Además, el Festival estará disponible en la sala virtual de la plataforma OctubreTV que dispondrá de material de duración diversa que forma parte de la muestra 2021 y las diferentes actividades en su canal de YouTube junto a Satania (Luciana Mealla) y Pomba Gira (Carla Gira).



Entre las actividades que se presentan, se destacan la presentación de la novela de Adrián Ochoa, "Las vacas del camino" y entrevista a referentes de la actuación en el cine Fantástico y de Terror.

Conoce la programación en los siguientes enlaces:



-Programación en el Cineclub Hugo del Carril.

-Programación en el Centro Cultural Comunitario La Piojera.

-Sala Virtual Octubre TV

-Sala Virtual Canal de YouTube.

-Web del Festival Terror Córdoba



El reencuentro en las salas cinematográficas



Valentina Lellín es la directora del Festival Terror Córdoba y en diálogo con www.cba24n.com.ar expresa la emoción por el regreso presencial del encuentro: "Este año volvemos a las salas y es muy bonito pensar en el reencuentro, porque si algo nos quitó la pandemia, y no solo en el ámbito cinematográfico, es la calidez del público y eso que se genera en los pasillos de los festivales".



-Luego de dos años de pandemia. ¿Cómo influyó en la organización del evento, el aislamiento y las restricciones que atravesaron a la sociedad?

-Fueron dos años muy difíciles, no solo por la adaptación a un formato virtual en 2020, que modificó todas las formas de organización, sino también por la falta de recursos. A inicios de la pandemia no sabíamos qué iba a pasar y tuvimos que aprender mucho sobre plataformas digitales y distribución.



Lo positivo fue que esto generó alianzas entre festivales que nos ayudaron mucho a formular nuevas estrategias. Además de llegar a otro público y dar a conocer otras latitudes, que en la presencialidad resulta más complicado, estas herramientas que nos dejó la pandemia hicieron que exista un cambio en los paradigmas de organización ya que hemos podido sumar herramientas y ampliar las fronteras de nuestros festivales.



-¿La pandemia por el coronavirus se ve reflejada en los guiones de filmes, en las historias en general?



-El material que recibimos, en general, no refleja la situación pandémica, sólo algunas propuestas, como es el caso de la película "El lado oscuro" que fue filmada en momentos de aislamiento y algunos cortos que mencionan el uso del barbijo o la idea de un “virus”. Hay que tener en cuenta que el encierro frenó la producción, así que creo que tal vez veremos el próximo año un poco más de guiones que contengan esta realidad que atravesamos.



En esta 7º edición, la organización del Festival recibió más de 400 cortometrajes y alrededor de 35 largometrajes, “estamos muy contentxs con la participación del público y la calidad del material que recibimos, que siempre crece cada año”, agrega la directora.



Valentina Lellín, nos comparte algunas de las sorpresas que recibirá el público durante las jornadas del evento: “Creo que lo más bonito de este 2021 es poder exhibir 4 películas cordobesas, eso habla del crecimiento de nuestro cine de terror local. El día jueves es nuestra apertura y van a encontrarse con algunas sorpresas en la sala y también estrenamos nuestra tienda virtual. Y nuestra gran apuesta para el 2021 fue poder lograr la competencia de largometrajes, con un jurado increíble, una deuda que teníamos como Festival y que pudimos concretar”.

Por último, Valen nos adelanta las actividades que el público podrá disfrutar:



-Además de la exhibición de films, tenemos una propuesta virtual por nuestro canal de YouTube que incluye entrevistas a actrices y actores, poniendo foco a su labor en el cine de terror. Podrán asistir a la presentación del libro "Las vacas en el camino" del guionista y escritor Adrián Ochoa y también estamos sorprendidxs con el crecimiento de nuestra convocatoria de microterrores que ha sido muy buena este año.



Sobre el Festival de Cine Terror y Fantástico



"Terror Córdoba es un festival internacional, exclusivo de los género de terror y fantástico, que da pantalla a producciones independientes, y permite la difusión e inclusión de géneros cinematográfico alternativos. Es un espacio de encuentro que impulsa el intercambio entre profesionales y aficionados, realizadores y público, y de esta manera, fortalece e incentiva la producción audiovisual.



Cuenta con una competencia de cortometrajes y la muestra de material audiovisual de duración diversa, recibido a través de una convocatoria abierta internacional... Este proyecto se basa en la autogestión, es sin fines de lucro, gratuito y abierto a la comunidad", se detalla en la presentación de la página web del proyecto.



Y agrega: "Somos un colectivo de realizadores y artistas que nos propusimos construir un espacio de difusión y formación sobre el cine de terror y fantástico para acercar a la comunidad cordobesa y latinoamericana este lenguaje audiovisual alternativo".