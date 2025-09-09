Llega el viento norte y hay "alerta amarillo" en la provincia de Córdoba

El inicio está previsto a partir del mediodía de este martes, pero su epicentro tendría lugar el miércoles.

La referencia son los fuertes vientos que llegan a la provincia de Córdoba.

Por eso, desde el Sistema de Detección Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitieron un “alerta amarillo”.

Se refiere que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/hora”.

Tendrá principal impacto en el centro, el oeste y el sur del territorio.

Tal situación demanda que sea “extremo” el riesgo de incendios, por lo que las autoridades demandan tomar precauciones.