Llega una nueva edición de la “Kermés de la Salud Mental” a la Plaza San Martín

La Municipalidad de Córdoba realizará la segunda edición de la Kermés de la Salud Mental, este jueves 9 de octubre en la Explanada de la Plaza San Martín, de 9:00 a 13:00 horas.

Organizada por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, junto a las instituciones que integran el COPIPRED, la jornada incluirá stands informativos, juegos interactivos, shows artísticos y musicales, radio abierta y exposición de productos de la economía popular.

Los vecinos podrán acercarse a los stands, conocer y conversar sobre la salud mental e informarse sobre las diferentes propuestas de prevención y asistencia que existen en la ciudad de Córdoba, así como sobre las expresiones artísticas que se llevan a cabo en cada uno de esos espacios.

También habrá espacios de testeo gratuito de ITS, vacunación y prevención del dengue. Esta iniciativa busca promover el diálogo y la sensibilización sobre la salud mental, en el marco de la Semana de la Salud Mental, establecida por ordenanza del Concejo Deliberante.

Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, establecido desde 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental, una oportunidad para sensibilizar en relación con los estigmas y barreras que impiden el ejercicio efectivo del derecho a la salud mental.

En ese marco, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, a través de la Ordenanza 13.502/24, estableció la “Semana de la Salud Mental” con el objetivo de implementar actividades de difusión, promoción, educación, sensibilización y capacitación vinculadas a la misma, en articulación con los diferentes sectores y organizaciones sociales involucradas en la temática.