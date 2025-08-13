Los Centros de Participación Ciudadana de Córdoba volverán a desplegar una serie de shows en la Noche de los CPC.

La actividad comenzará a las 17:00 y tendrá una impronta especial relacionada con el Día de las Infancias.

Juan Domingo Viola, secretario de Participación Ciudadana y Juventudes, visitó el programa Es un Montón para comentar los detalles del evento que se ha vuelto un sello de las últimas gestiones municipales.

"La nueva lógica del CPC no es ir a una barandilla donde vas a hacer un trámite, es vecinos participando, trabajando", dijo Viola.

En esta nueva edición, la Noche de los CPC incorporará shows de títeres, ferias y otros atractivos para los más pequeños.

Además, los más grandes podrán realizar trámites de Registro Civil, licencias de conducir, Recursos Tributarios, Habilitación de Negocios, Obras Privadas, entre otros requerimientos, sin turno previo. También se entregarán tarjetas SUBE.