Los jueves son días de estreno de cine. Este 14 de octubre, la cartelera local recibe “El último duelo”, "Cato" y "Halloweens kills”.



En el filme "El último duelo" regresa la exitosa dupla de guionistas conformada por Matt Damon y Ben Affleck, que vuelve luego de 25 años de escribir juntos "En busca del destino" (1997). Esta película obtuvo el Óscar a Mejor Guion Original.

Para el estreno de la cinta que llega hoy a las salas, Damon y Affleck se basaron en el libro "The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France", de Eric Jager.



Conocé todos los estrenos:

El último duelo

Film de época, basado en hechos reales. Sigue la historia del último duelo autorizado en suelo francés entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos amigos que se convirtieron en encarnizados rivales. Carrouges es un respetado caballero, famoso por su valentía y su pericia en el campo de batalla. Le Gris es un caballero normando cuya inteligencia y elocuencia lo situaron entre uno de los nobles más admirados de la corte.

Cuando la esposa de Carrouges, Marguerite, es atacada brutalmente por Le Gris, algo que él niega, ella se opone a quedarse en silencio y se atreve a acusar al que la atacó, un acto de valor y arrojo que pone su vida en peligro. El juicio por combate resultante de su acusación, un brutal duelo a muerte, pone la vida de los tres personajes en manos de Dios. Dirección: Ridley Scott. Con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck.

Halloween Kills

Nueva entrega de la saga Halloween. Laurie y su familia creen haber dado fin a su pesadilla, pero ven como los bomberos acuden al lugar de los hechos a intentar salvar la vida de Michael Myers. Esto ocasionará que nuevamente deban enfrentarse al asesino. Dirección: David Gordon Green. Con Jamie Lee Curtis, Anthony Michael Hall, Judy Greer, Kyle Richards, Nick Castle.

Cato

Cato, un joven del conurbano bonaerense, está a punto de convertirse en estrella de trap cuando una tragedia familiar parece poner fin a todos sus sueños y ambiciones. Cato pasa de las tardes en el barrio compartiendo con sus amigos largas improvisaciones de freestyle a ser perseguido como un criminal. Pero una inspirada improvisación grabada a tiempo se convierte en hit y Cato renace de sus cenizas. Dirección: Peta Rivero y Hornos. Con Tiago PZK, Daniel Aráoz, Alberto Ajaka, Magela Zanotta.