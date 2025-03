El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para 15 provincias argentinas, entre ellas Córdoba, en el marco de un fenómeno climático que afectará también a otras regiones del país.

De acuerdo pronóstico, en la tarde del viernes ingresará un frente de corrientes frías desde el sur, favoreciendo la formación de tormentas fuertes y severas, con alta probabilidad de vientos intensos, lluvias abundantes y caída de granizo por encima de los valores habituales. El avance del sistema tormentoso se dará progresivamente desde el sur hacia la zona central de la provincia.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, enfatizó la importancia de no subestimar las alertas y tomar todas las medidas necesarias para evitar inconvenientes. “Sugerimos que en caso de tormentas eléctricas o mucha caída de agua, evitar hacer actividades al aire libre, no cruzar vados ni arroyos, no arrimarse a las orillas de los ríos que seguramente van a venir con crecientes”, alertó Schreiner.

En la Ciudad de Córdoba

Por su parte, el secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Claudio Vignetta, advirtió a los vecinos que se prevén abundantes precipitaciones y vientos fuertes para Córdoba Capital entre las 18:00 horas del viernes y las 12:00 horas del sábado, según el informe del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

Vignetta recalcó que a partir de las 19 horas, la inestabilidad puede ser importante y en la zona norte podrían llover hasta 90 mm, por lo que insistió con evitar desplazarse a menos que sea imprescindible y, en caso de emergencia, llamar al 911 inmediatamente.

Alerta naranja: recomendaciones

Frente a esta situación climatológica, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, evitando la circulación en zonas ribereñas y siguiendo en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia: Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y autoridades municipales y provinciales.

Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar vados o arroyos.