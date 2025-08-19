Llevaban 1 kilo y medio de cocaína y los detuvieron en Ballesteros

Un grupo de gendarmes revisó el pasado 14 de agosto un vehículo que tenía como destino la localidad de Marcos Juárez y en el que encontró más de un kilo de cocaína.

Los trabajos, realizados en el marco de un Operativo Público de Prevención, tuvieron lugar sobre la Ruta Nacional N° 9 a la altura del kilómetro 525 (en la zona de Ballesteros). En el vehículo, que se trasladaba desde Villa María, iban tres personas que fueron detenidas.

Durante la requisa los uniformados detectaron dos paquetes compactos con una sustancia blancuzca, tres municiones de escopeta y más de 380.000 pesos. Se realizaron las pruebas de orientación de campo y el resultado fue cocaína (un total de 1 kilo 31 gramos).

Intervino la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville. Los detenidos fueron trasladados al establecimiento penitenciario N°5 de la ciudad de Villa María.