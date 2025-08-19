Un grupo de gendarmes revisó el pasado 14 de agosto un vehículo que tenía como destino la localidad de Marcos Juárez y en el que encontró más de un kilo de cocaína.

Los trabajos, realizados en el marco de un Operativo Público de Prevención, tuvieron lugar sobre la Ruta Nacional N° 9 a la altura del kilómetro 525 (en la zona de Ballesteros). En el vehículo, que se trasladaba desde Villa María, iban tres personas que fueron detenidas.

Llevaban 1 kilo y medio de cocaína y los detuvieron en Ballesteros
Imagen: Gendarmería Nacional.

Durante la requisa los uniformados detectaron dos paquetes compactos con una sustancia blancuzca, tres municiones de escopeta y más de 380.000 pesos. Se realizaron las pruebas de orientación de campo y el resultado fue cocaína (un total de 1 kilo 31 gramos).

Intervino la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville. Los detenidos fueron trasladados al establecimiento penitenciario N°5 de la ciudad de Villa María.