El juez Gustavo Hidalgo decidió elevar a juicio la causa contra cinco efectivos policiales acusados por delitos cometidos en el Depósito Judicial N.º 2, ubicado en Potrero del Estado, Córdoba.

Los acusados son el comisario Víctor Daniel Cabral, el subcomisario Julio Jorge Benítez, el agente Carlos Ariel Contreras, la cabo Belén Villagra y el cabo José María Ramacciotti.

Cabral, Benítez, Contreras y Villagra enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. En tanto, a Ramacciotti se lo acusa de hurto agravado, ya que habría robado una motocicleta del depósito en marzo de 2020, utilizando un vehículo policial para transportarla.

La causa investiga el robo de 33 motos, partes de un automóvil y una bicicleta —esta última encontrada en la casa de la cabo Villagra—, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021.

El juez sostuvo que los robos no hubieran sido posibles si los jefes Cabral y Benítez hubieran cumplido con su deber de custodiar el lugar. También señaló las deficientes condiciones de seguridad del predio y la falta de medidas para evitar los hechos delictivos.

Además, se acusa al agente Contreras de no haber controlado adecuadamente el portón de ingreso y egreso del depósito, lo que habría facilitado la salida de vehículos robados.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 1° Nominación de Córdoba.