Lluvias y temperatura a la baja en el fin de semana de Córdoba

El gris es el color predominante de los cielos cordobeses por estas jornadas. Aunque en el horizonte hay cambios.

Quedan atrás, por ahora, los más de treinta grados con los que hubo que convivir en la semana.

El viernes amaneció con una advertencia por tormentas para el oeste provincial, que se disipa con el paso de las horas, aunque cuyo principal impacto se presenta en las zonas bajas de los departamentos Cruz del Eje y Minas.

El informe oficial reza que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual”.

En la provincia, las máximas se ubican apenas por encima de los 20º, trazando una marcada merma.

El viento sur es otro de los protagonistas, a sabiendas de que tormentas, con carácter aislado, se presentan hasta el sábado por la mañana incluido.

Después el sol se hace lugar, y las temperaturas lucen un tanto más elevadas.

Para el domingo, algunas ráfagas que llegan del norte trazan el panorama. En la Capital, por caso, con marcas que no pasarían de los 25 grados.