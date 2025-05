Locros al aire libre: el clima en Córdoba el Día del Trabajo y el resto del finde

El día de las trabajadoras y los trabajadores es un día de descanso, de reflexión, de reunión con amigos y colegas. Y de locro, claro.

Infinidad de convocatorias, la mayoría a cielo abierto, siguen atentas el pronóstico. Y el clima no será impedimento.

El servicio meteorológico promete una jornada parcialmente soleada, parcialmente nublada. Con temperaturas bien otoñales: la mínima de 15 ºC y una máxima de 28 ºC.

El resto del fin de semana “largo” (el viernes es “no laborable” así que muchos no tendrán feriado extendido), no será muy distinto: con un sol que no brillará a pleno, pero sin pronóstico de lluvias.

Las temperaturas seguirán siendo las del promedio de un otoño tranquilo: mínimas cerca de 15 ºC y máximas de hasta 28 ºC.