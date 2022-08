El papá de un chico que concurre a la escuela Primera Junta de barrio Villa Centenario, después de discutir violentamente con otro progenitor en el estacionamiento del colegio, terminó baleado. Ocurrió el martes poco después del mediodía.

Luego de la discusión de tránsito, el agresor fue a la vivienda del herido, ubicada en barrio Manantiales de la ciudad de Córdoba, y lo baleó. Tuvo que ser internado.

La esposa del lesionado contó que su marido, “Buscando estacionamiento -en el colegio- se encontró con que estaba dificultoso encontrar un lugar y tuvo un intercambio de palabras con una persona mal estacionada aparentemente. Este señor le dijo: ‘Sé dónde vos vivís. A las 2:05 llegan a casa y me cuentan lo que pasó’”, dijo Mariana que amenazó el hombre.

En declaraciones a Radio Mitre, la mujer relató que "tocan la puerta de casa y era el señor con el que tuvo el altercado. Sale y yo siento el disparo. Salí corriendo y mi marido estaba corriendo un auto que iba marcha atrás con dos personas, con las puertas abiertas”, agregó.

Una de las vecinas del barrio dijo a Canal 10 que "Eran más o menos la una y media de la tarde, yo estaba en el patio de mi casa y escuché un disparo. Me asomé por la ventana y ví que estaba un vecino discutiendo con un auto. No sabíamos nada qué había pasado. No pude ver nada, fue muy rápido todo", dijo la mujer.

Mientras huía, el violento padre embistió algunos autos que estaban estacionados en el barrio. La policía llegó al lugar, interceptó al agresor a pocas cuadras, y finalmente lo detuvo.

Mirá la nota de Canal 10:

"Venían a matarme", aseguró el papá baleado

Según contó el hombre que terminó internado, antes de recibir el balazo en una de sus rodillas salió a la calle a ver qué pasaba y justo allí se encontró con sus agresores.

“Agarro a uno de la ropa para que se pare y otro vino de atrás y tiró. Yo le dije: ‘Me pegaste’. Y se ve que en ese momento se asustó”, y huyó, según explicó el herido.

“Venían a matarme”, completó el papá al ser consultado sobre el motivo de la presencia de los hombres armados frente a su casa.

Respecto a la discusión de tránsito que derivó en el ataque, el herido dijo que todo comenzó frente a la escuela de su hijo, cuando no pudo doblar con su automóvil porque el del agresor su auto "estaba estacionado mal" y también el de otro hombre. "Entre los dos autos mal estacionados no podía girar”, señaló.