Desde el fin de semana y ante el avance impensado de los contagios por la variante Ómicron, detectada por primera vez a fines de noviembre en Sudáfrica, los centros de testeos ubicados en la ciudad de Córdoba se vieron desbordados por la masiva concurrencia de personas a hisoparse .

Si bien la Municipalidad habilitó cuatro nuevos puntos para realizar los testeos -en los CPC Guiñazú y Villa El Libertador, y de los Centros Culturales Alta Córdoba y General Paz- de 8 a 13, antes del horario de cierre se quedaron sin insumos para realizar los hisopados y el malestar de la gente fue creciendo al enterarse de que no has testeados este martes.

La policía debió concurrir al Centro Cultural de Alta Córdoba para calmar los ánimos, ya que la protesta fue álgida cuando quienes aguardaban testearse fueron informados a las 11.30 aproximadamente, de que ya no había insumos. Lo mismo ocurrió en otros centros, como el ubicado en el ex Registro Civil, en la ex Plaza Vélez Sársfield, en la Plaza San Martín, donde llegaron gente que tenían turnos y otros que lo hacían de manera espontánea.

La mayoría de las personas que están desbordando los centros habilitados por la municipalidad y la provincia son jóvenes de entre 20 y 40 años, algunos vacunados, otros no; algunos que tienen síntomas compatibles con Covid 19, otros que dicen ser contacto estrecho de un positivo, y los menos, que indican que se quieren hisopar de manera preventiva para celebrar las fiestas tranquilos.

Las quejas se vieron reflejadas en las redes sociales, donde muchos criticaban a las autoridades por no prever que, ante los brotes ocasionados por la variante ómicron, mucha mas gente asistiría a los centros de testeos.

Este lunes hubo demoras de hasta 8 horas para lograr testearse, por lo que hoy muchos llegaron a la madrugada para ser los primeros en hisoparse.

Según informó la provincia, en la víspera se realizó casi 10 mil testeos (entre PCR, prueba de antígenos y test serológicos).