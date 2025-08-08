En el centro de la ciudad de Córdoba está uno de los más importantes locales de venta de comidas, una cadena de espacios gastronómicos, como es La Perla, y justamente allí nos recibió Guillermo Natali, Presidente de la Cámara de Bares y Restaurantes, para hablar sobre la crisis en el sector gastronómico.

En declaraciones al programa AHORA NOTICIAS de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Natali nos relató que “en realidad hay una disminución de ventas. Yo creo que aún no se nota pérdidas de puestos de trabajo, ni cierre masivo de locales, sino una recomposición, digamos, del mercado. Hay locales que abren y hay locales que cierran.”

En esta reconfiguración del mercado gastronómico que describe, le preguntamos ¿quiénes ganan, quiénes pierden? y ¿Cómo está? Porque recién se habla de la explosión del mercado gastronómico y la cantidad de restaurantes, bares, que se han abierto últimamente, a lo que nos respondió afirmativamente y agregó: “eso también hace que disminuya el caudal de clientes. No es que estemos, como decir un dicho popular, tirando manteca al techo, ni nada de eso, sino todos vivimos esta crisis, y hace un tiempo en esta parte han habido más, yo creo que más aperturas que cierres, por lo que se ve.”

“Entonces se ha diversificado, se ha masificado la cantidad de locales y eso ha hecho disminución también de la gente en cada uno. Porque vemos la explosión en las cafeterías, hay una cafetería cada dos o tres cuadras acá en la zona de Nueva Córdoba, por ejemplo, y todo eso hace que se masifique, que la gente tenga muchas opciones y el consumidor siempre, lamentablemente, es el mismo, como estamos viviendo en esta época del país. No es que se va incrementando la cantidad de consumidores.”

Y además, la baja en el poder adquisitivo, que es otro dato que es importante tener en cuenta, le planteamos a Natali y al reconocerlo afirmo “otra cosa que se ve es que se comparten platos, disminución, por ejemplo, en el tipo de vino que se consume, de menor precio, respecto de otras épocas en los que la gente no se fijaba tanto. Hoy creo que estamos todos cuidando el bolsillo y repercute en las ventas.”

“Otra cosa que también nos está ocurriendo son los altos costos en alquileres, que todavía el mercado no ha entrado en la condición que está, todavía se siguen pidiendo cifras exorbitantes, y algo también, los impuestos nacionales, municipales, provinciales, y todo lo que se refiere también a los servicios, tanto el gas, la luz, todo eso, la verdad que el aumento en este último tiempo se ha sentido y mucho”, remarcó el empresario.

Cuando se reúnen los empresarios en la Cámara que preside, a Guillermo Natali le consultamos si ensayan algún tipo de búsqueda de solución o de paliativo, como por ejemplo, algún fomento turístico de los restaurantes para la baja de impuestos, para evitar el cierre y nos comentó que “eso se viene trabajando desde la Federación Nacional, desde hace un tiempo a esta parte, tratando con la autoridad y todo y encontrar el rumbo para la baja de impuestos y que sea beneficioso para el sector. Nosotros comprendemos un sector que es el sector turístico, que está golpeado en este momento, porque dicen que Argentina está caro, entonces la verdad es que estamos tratando de encontrar la solución para bajar este tipo de costo y que vuelva a ser un país o una ciudad o un pueblo turísticamente, que la gente vaya y se pueda consumir con normalidad, que no le resulte caro.”

Finalmente nos daba un ejemplo, como es el del locro, que es tradicional en La Perla durante tantos años, de lo que vendían hace un tiempo y de lo que venden ahora, al relatarnos que “nosotros tradicionalmente en los días patrios vendíamos una cierta cantidad considerable de locro, y la verdad que ahora estamos al 50% de lo que vendíamos, pero yo creo que es una cosa también que se ha masificado y por todos lados venden locro, y justamente tengo amigos que viven en otra zona más alejada, les digo, hace mucho que no venís por esta zona, y bueno, hay un montón de locales antes para llegar acá. Antes no era la única opción ni nada de eso, (4:53) sino que había distintas opciones, pero no tantas como ahora. Entonces, al tener más cercanos los restaurantes o negocios de comida más cerca de su casa, optan por eso y cada tanto vienen a recordar acá a nosotros en el centro.”

¿Vivieron alguna crisis similar que recuerden a esta que tenemos en la actualidad?, “un montón”, exclamo Natali y agregó que estamos en “Argentina, siempre estamos en crisis. Hay que decir al revés, ¿cuándo no hemos estado en crisis? Porque siempre estamos con la inventiva y siempre tratando de hacer cosas para reactivar y tratar de vender. Siempre hay un consumidor, por ahí hay más gente que consume y por ahí hay menos, entonces está en la inventiva de cada uno de bajar precios, bajar costos, de hacer algo para atraer a la gente y que el consumidor venga a su local.”

La Perla, más que un restaurante es una marca registrada en el sector gastronómico cordobés, tiene 70 años de vida y hace unos 30 que Guillermo Natali está allí, un empresario con autoridad para decir lo que dice y representar el sentir de los empresarios gastronómicos.