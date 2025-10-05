Faltan apenas tres semanas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y los principales candidatos por Córdoba ultiman detalles para el sprint final entre “caminatas” por el interior del interior y las repercusiones que cada uno elige tomar respecto del narco-gate producido por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert.

Por lo pronto, encuestas con cierto tinte tendencioso hay para todos los gustos, desde aquella que les da a los libertarios un cómodo triunfo por más de 10 puntos, hasta la que ubica al exgobernador Juan Schiaretti en un solitario primer lugar con 20 de diferencia sobre el segundo.

Consideraciones al margen, todos eligieron el fin de semana para mostrar vía redes sociales su acercamiento a los votantes.

Por ejemplo, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), quien estuvo en La Granja “compartiendo una hermosa tarde de charla y mateada con vecinos, jubilados, brigadistas y organizaciones de la zona. Escuchar sus historias, sus luchas y su compromiso nos llena de fuerza y esperanza para seguir defendiendo Córdoba”, dijo De la Sota.

Juan Schiaretti, en tanto, destacó que “Provincias Unidas es la novedad en estas elecciones en Argentina", argumentando que hasta el ChatGPT considera a su coalición como “una alternativa nacional, con experiencia, seriedad y sensibilidad social”.

Por su lado, la actual ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la provincia y cuarta candidata en la lista de Provincias Unidas, Laura Jure, rescató el paso que juntos hicieron por la periferia cordobesa. “Como le dijimos a las familias de Chingolo y Guiñazú, la Argentina necesita experiencia pero sobre todo sensibilidad social. Y nuestro modelo, el que queremos llevar al Congreso, nunca le soltó la mano a la gente”.

En cuanto al radicalismo, Ramón Mestre destacó que “la UCR es la fuerza que hace falta para defender a los cordobeses allá en Buenos Aires y acá en Córdoba. Defenderlos de la inseguridad, de los altos impuestos y de las tarifas como la de la luz o el agua; también de la falta de turnos para que te atiendan en un hospital”.

Por el lado de los libertarios, Gonzalo Roca sabe que el presidente Javier Milei lo volverá a acompañar para cerrar en Córdoba la campaña nacional el jueves 23 de octubre. Mientras tanto, sigue hablándole a los jóvenes sobre “la Argentina que queremos construir”.

Por el lado del kirchnerismo, representado en este caso por Fuerza Patria, dos de sus principales candidatos, Pablo Carro y Constanza “Coti” San Pedro realizaron este sábado una “volanteada” por el Mercado Norte de la capital provincial “junto a los y las laburantes” y se referenciaron en la actividad que lleva adelante la expresidenta Cristina Fernández.

En cuanto al Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), su principal candidata Liliana Olivero mostró su preocupación por “la libertad inmediata de las y los secuestrados de la flotilla Global de Argentina Ezequiel Peressini, Celeste Fierro y Carlos Bertola”.

Lo cierto es que por ser el segundo distrito con más electores del país, Córdoba concentrará la atención nacional ya que pondrá en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados, las que hasta el próximo diez de diciembre al menos están en poder de la UCR (3), Encuentro Federal (3), el PRO (2) y Unión por la Patria (1).