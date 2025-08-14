Durante la noche del sábado, en el límite entre barrio Panamericano y barrio Mariano FragueIro, dos jóvenes que circulaban por calle Fragueiro al 4400 esquina Jening, fueron atropellados por un automóvil cuyo conductor decidió darse a la fuga sin detenerse a auxiliar a los accidentados que quedaron tumbados en plena calle.

Según lo relataron a Canal 10 y el streaming de SRT Media, el vehículo que los cerró e hizo que cayeran de la moto, se dio a la fuga.

Paula y Axel, los tripulantes de la moto nos contaron que “el sábado 9, cerca de las 11 de la noche, nosotros veníamos por esta calle (Fragueiro) y quisimos pasar a un auto Surán, no sabemos si negro o azul oscuro, y no puso guiño para doblar, así que nos encerró. Entonces nosotros caímos de la moto y él se fue” señaló Paula y prosiguió su relato contanto que “yo me levanté del piso, pensé que iba a parar para hablar con nosotros, se fue, se metió por esa calle (Jening) y no frenó nunca.”

Ellos venían circulando por Fragueiro y lo quisieron pasar al Surán cuando sucedió el accidente: “nosotros veníamos con casco, o sea, tampoco veníamos rápido, o sea, fue culpa de él, o sea, 100% culpa de él”, remarcó Paula.

Por su parte quien venía condiciendo la moto, Axel relató que “venía manejando, el auto está al frente mío, como frena un poco, yo pensaba que era por las lomadas, así que me abro, cuando lo quiero pasar, el vehículo me encierra, dobla bruscamente y no es como que la moto en la que tuve el accidente no hacía ruido, no, podía pasar impredecible, así que también tenía todas las luces, todo, recién le sacamos del mecánico y pasó el accidente.”

Cuando el vehículo mayor los cerró, quienes iban en la moto cayeron pesadamente y se golpearon, lesiones que Paula describió al decir que “yo caí, él me agarró, caí arriba de él, él se llevó el golpe más fuerte, porque bueno, tiene un corte en la cadera, se hizo una fractura, ahora lo tienen que operar... había conseguido trabajo hace poco, de carga y descarga, así que me parece que ya con el tema del trabajo también estamos hasta las manos.”

Una verdadera complicación para este joven porque había conseguido hace poco un trabajo en el que necesita las manos sí o sí, y al respecto nos puntualizó que “sí o sí necesito las manos y hacer fuerza, porque es carga y descarga y ahora se me complica el tema de mantenerme o pagar los servicios y todas esas cosas, es como que ya no tengo la entrada del salario del trabajo.”

Para ver las cámaras deben pagar

En definitiva, el conductor se dio a la fuga, no han tenido noticias, por lo que nos propusimos ayudar a estos jóvenes que intentan conseguir alguna cámara cerca del lugar del accidente e hicieron un pedido: “le pedimos a los vecinos que si por favor nos pueden mostrar las cámaras, hay un domo justo arriba de la calle donde él se metió. Bien, el domo está ubicado justo en el vértice de la esquina de Fraguero y Jennings. Esa cámara es de la Policía, y para poder acceder nos piden hacer la denuncia, básicamente nos están cobrando para ver las cámaras de los domos, 32 mil pesos.”

Ese dato nos llamó la atención y volvimos sobre él preguntando ¿a quién le tienen que pagar 32 mil pesos?, y Paula nos contestó que a “Accidentología Vial, nos piden 32 mil pesos para hacer un peritaje, y también hay que contar lo que nos cobran los fletes para llevar y traer la moto, porque la moto obviamente quedó inutilizable también. Son 80 mil pesos más de fletes, así que estamos hablando de más de 100 mil pesos.”

Los jóvenes denunciaron que se les pide un peritaje para que la Policía les deje ver la cámara de seguridad, todo cuesta y es un dinero que no tienen, les interpelamos y nos contestaron que “solamente estamos hablando del dinero de la moto, o sea, todavía queda todo lo que es médico, abogados, para ver si conseguimos algo también.”

Hoy están pidiendo la solidaridad de quienes puedan ayudarlos, vecinos, vecinas, quienes hayan visto algo. Es una camioneta, una Volkswagen Surán oscura, la que luego de atropellarlos se fugó.

“Después de unos días fui y me puse a ver en esta calle para saber si había cámaras, y bueno, pedí las cámaras en tres casas y en las tres me dijeron, en una que ya iban a ver, que me iban a pasar cualquier cosa, le dejé mi número, en la otra directamente me dijeron no, no, porque no sé...”, dijo Axel.

Para poder ayudarlos

Paula y Axel dejaron su contacto para que los puedan ayudar con cualquier dato que sirva para encontrar al vehículo Surán negra o azul, que llamen al 351-681-11-34.

Después de este accidente, ellos, Paula y Axel pueden contarlo, tienen una lesión, golpes en el cuerpo, pero están bien en líneas generales, resultaron ilesos, podría haber sido una tragedia, pero nos queda ese sabor amargo del desaprensivo conductor que los atropelló y se dio a la fuga.

Los jóvenes nos dejaron su inquietud y activaron nuestro compromiso para ayudarlos a encontrar a quien los abandonó, dejándolos tirados en la calle sin siquiera preocuparse por saber cómo estaban luego del accidente.