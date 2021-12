Aguas Cordobesas advirtió que la población está derrochando agua potable en estos días de calor extremo.

Según estimaciones de la empresa, en Córdoba se está consumiendo en promedio entre 370 y 380 litros por día por persona. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario de 100 litros.

"Cuando comienza la época de verano y vemos que las temperaturas son altas, el consumo de agua comienza a incrementarse", explicó Cristina Barrientos, jefa de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas.

Sin embargo, Barrientos aclaró que el aumento de consumo se debe principalmente a "actividades de derroche" y no a la necesidad de hidratarse.

Entre las "actividades de derroche", se encuentran: el riego en horarios no recomendables, la falta de mantenimiento de la pileta y el no cuidado de las instalación interna (goteo de canillas, cañerías rotas, etc).

"Es muy importante tener una actitud responsable. El agua que se derrocha, es agua que le va a faltar a alguien", remarcó Barrientos.