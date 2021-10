En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, el 63,15% del electorado habilitado en Córdoba votó. El porcentaje cayó un 7,18% en comparación a las primarias de 2017.

La consultora Delfos realizó un estudio sobre una muestra de 1820 cordobeses que no votaron y arribaron a los siguientes resultados.

Los adultos jóvenes de 30 a 49 años (33%) y los jóvenes de 18 a 29 años (32%) son los grupos etarios con mayor ausencia en las urnas.

Además, el 68% de los ausentes vivne en el interior de Córdoba, principalmente en las grandes ciudades del interior provincial, y el 62% posee un nivel socioeconómico medio.

Sobre los motivos, encabezan las opciones: “no quise” (23%), “por cuestiones de salud” (16%), “no podía” (15%) y “por trabajo” (10%).

Las personas que no votaron porque "no quisieron" se dividen en tres subgrupos: los que no creen en las PASO, como "protesta" ante la desilusión en la política y por el desencanto en la política y sus candidatos.