El kirchnerismo tuvo un opaco desempeño en la elección legislativa en el distrito Córdoba: Pablo Carro no pudo renovar su banca y el kirchnerismo cordobés tuvo una de sus peores elecciones. Fuerza Patria obtuvo en la provincia el 5% de los votos (había obtenido el 10,5% en 2021).

Por su parte, Héctor "Coneja" Baldassi, que se postuló con el espacio Ciudadanos, logró apenas el 0,5% de los votos. Algo similar le sucedió a otro referente que supo acceder al Congreso con el sello PRO: el diputado Oscar Agost Carreño sumó sólo el 0,6% de los votos y desde el próximo 10 de diciembre volverá al llano.

Por su parte, el exintendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, hombre muy cercano al gobernador Martín Llaryora, no accedió a la renovación de su banca ya que iba quinto en la lista de Provincias Unidas, de la que sólo ingresará al Congreso el cabeza de lista, Juan Schiaretti.

El exintendente Ramón Mestre encabezó una de las elecciones más pobres del radicalismo en la provincia de Córdoba, obteniendo el 3,53%.

De las 9 bancas disputadas, 6 estaban en poder de representantes del macrismo en Córdoba, que integraba una alianza con el Frente Cívico (ahora Luis Juez se fue a participar a La Libertad Avanza), la UCR y la Coalición Cívica, más otras fuerzas menores.