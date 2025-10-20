Martes 21

De 03:00 a 03:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Centro de Dep. Nº 11, IPET Nº 259, Colegio Nacional, Paseo Ribera, YPF ACA, Club Estudiantes, Súper Vea, Terminal de Ómnibus, Santa Teodora y Hotel Casino.

De 03:30 a 04:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Colegio J. A. Roca, Centro Educ. San Martín, Club Defensores de Alberdi, Planta EMOS, Iglesia La Merced, Inst. Lanteriano, Escuela N. Avellaneda, CENMA Nº 24, Escuela M. Moreno, Dispensario Nº 1, Registro Civil, Escuela B. Arias y Bco. de Córdoba.

De 04:00 a 04:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Colegio Pías, Club Central Argentino, Sanatorio Privado, Fab. Júmala, Super Top, Complejo El Andén y Est. El Andino.

De 04:30 a 05:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Club Municipal, Complejo 320 Viviendas, Inst. Superior M. Inmaculada y Pozo EMOS.

De 05:00 a 05:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Centro Cívico y Tribunales.

De 08:00 a 08:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio San Isidro, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Jardín del Boulevard, Costa del Canal, Silvano Funes y Argüello, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Sector comprendido por Mercado Al Campo, en forma total.

De 11:00 a 11:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: VILLA ALLENDE

Zona afectada: Barrio San Isidro, en forma parcial.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Alta Córdoba, en forma parcial.

De 13:30 a 17:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios Granja de Funes, Brigadier San Martín y 2 de septiembre, en forma parcial.