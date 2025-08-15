Sábado

De 07:00 a 07:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.

De 08:00 a 12:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: SAN FRANCISCO

Zona afectada: barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur en forma parcial y área comprendida por las calles J. D. Solís, Caseros, 9 de Septiembre y Avellaneda.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CUARTO

Zona afectada: Sector comprendido por Cementerio Parque Perpetual, Cooperativa de Achiras, La Antonia, Paraje San José, Ruta Nº 30 y zonas aledañas.

De 16:00 a 16:15

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.

Domingo

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Los Carolinos, en forma parcial.