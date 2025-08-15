Los cortes de luz previstos para el sábado y el domingo en Córdoba
Son dispuestos por la EPEC, en el marco del cumplimiento con tareas varias. Localidades, zonas y horarios afectados.
Sábado
De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur en forma parcial y área comprendida por las calles J. D. Solís, Caseros, 9 de Septiembre y Avellaneda.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por Cementerio Parque Perpetual, Cooperativa de Achiras, La Antonia, Paraje San José, Ruta Nº 30 y zonas aledañas.
De 16:00 a 16:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.
Domingo
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Los Carolinos, en forma parcial.