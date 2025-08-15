Los cortes de luz previstos para viernes y sábado en Córdoba
Son dispuestos por la EPEC, en el marco del cumplimiento con tareas varias. Localidades, zonas y horarios afectados.
Viernes
De 07:00 a 08:00
Motivo: Transferencia De Carga
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales de dichas localidades.
De 07:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Guayaquil, San Nicolás y Residencial América, en forma parcial.
De 07:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LA CARLOTA
Zona afectada: Localidades La Carlota, Santa Eufemia y Los Cisnes.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: sectores de: Camino Frigorífico Aimar y Ruta 8
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Roca y Hernández en forma parcial. Y área comprendida por las calles Hernández, Mitre, Rosario de Santa Fe y Bv. Buenos Aires.
De 08:00 a 08:05
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Cotolengo, Roca y Hernández.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Ferroviario Mitre, Cabral, Talleres Sud, Alto Sud San Vicente, Brigadier San Martín Sud, José Ignacio Díaz, Estrada, El Progreso y Usandivaras, en forma parcial.
De 08:30 a 10:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Las Magnolias, en forma parcial.
De 11:30 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Villa Urquiza, en forma total.
De 11:55 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Cotolengo, Roca y Hernández.
De 16:30 a 16:40
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA VALERIA
Zona afectada: localidades de Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone, Mattaldi y zona rural de la localidad de Jovita.
Sábado
De 07:00 a 07:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur en forma parcial y área comprendida por las calles J. D. Solís, Caseros, 9 de Septiembre y Avellaneda.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: Sector comprendido por Cementerio Parque Perpetual, Cooperativa de Achiras, La Antonia, Paraje San José, Ruta Nº 30 y zonas aledañas.
De 16:00 a 16:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Amboy y Rumipal.