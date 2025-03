De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Camino a Villa Posse y Camino a Santa Bárbara en forma parcial. Autopista Córdoba - Rosario entre Circunvalación y Camino a Villa Posse, en forma total.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: barrios Alto Mieres, Los Nogales, Cañada de Tiro, Elías Romero, Aatra, Mirador del Cerro y Las Carmelitas, en forma total.

De 08:00 a 08:15

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrios Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta (2da sección), Los Carolinos y 400 viviendas, Las Colinas, La Quinta (3ra y 4ta sección) y Miguel Muñoz "B".

De 08:15 a 11:15

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

Zona afectada: barrio Las Colinas, en forma parcial y barrio 400 viviendas en forma total.

De 09:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Ruta N° 36, en proximidades a estación de peaje, en forma parcial.

De 11:15 a 11:30

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA CARLOS PAZ

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Camino a Villa Posse en forma parcial. Y Autopista Córdoba - Rosario, desde Camino a Villa Posse en forma total.