Los detuvieron mientras desarmaban un auto robado

En las últimas horas y durante un control preventivo, personal policial localizó un vehículo estacionado en la vía pública que era buscado por la Justicia.

En el lugar, sorprendieron a cuatro personas que desarmaban otro automóvil, quienes al ser sorprendidos intentaron huir pero los atraparon y secuestraron ambos rodados, un arma de fuego, documentación falsa, patentes, dinero y celulares.

Según informaron desde la Fuerza, el hecho ocurrió en avenida Domingo Zipoli al 600, en barrio Villa Siburu.

En ese lugar, oficiales que realizaban un patrullaje preventivo notaron que en el garaje de una casa cuatro personas desarmaban un auto.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar. No obstante, fueron detenidos en el patio de la casa.

Tras el control policial y la reducción de los detenidos, las autoridades policiales secuestraron los dos autos que eran buscados por la Justicia e incautaron además de un arma de fuego, un cargador con cartuchos, tarjetas verdes presuntamente apócrifas y dinero, entre otros elementos.

Los detenidos, junto a todo lo incautado, fueron trasladados a una sede policial y quedaron a disposición de la Justicia que por estas horas evalúa los elementos probatorios e inició el procesos de indagatoria a los apresados.