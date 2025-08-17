La Municipalidad de Córdoba acerca a los barrios Operativo DNI, parte del programa «La Muni con Vos», un espacio donde los vecinos y vecinas pueden realizar diversos trámites y gestionar servicios cerca de sus hogares, evitando así trasladarse grandes distancias.

Esta semana, de 9:00 a 13:00 horas, se presentará en los siguientes lugares según el cronograma establecido:

Este lunes 18, el operativo estará en la Iglesia Jesucristo a Las Naciones, que se encuentra en Pasaje Público y Araní, de barrio Villa Libertador.

El miércoles 20, el Centro Vecinal de barrio Industrial (Cleto Aguirre 6122) será el sitio en donde se podrán acercar quienes vivan en la zona.

En tanto que el viernes 22 el operativo se efectuará en el Ipem 336 Adolfo Castelo, Mariano Fragueiro 4900 de barrio Juan B Justo.

En cada una de estas jornadas, vecinos y vecinas podrán realizar trámites del Registro Civil, tales como: actualización de DNI y solicitud de nuevos ejemplares, cambio de domicilio, tramitación de actas (nacimiento, matrimonio y defunción), inicio de gestiones como inscripción fuera de término, cambio de género y rectificaciones y consultas vinculadas al estado civil y documentación personal.

Además, se entregará la tarjeta SUBE

Para acceder a ella, sólo es necesario presentar el DNI. La tarjeta se otorga con un saldo negativo de $1500, equivalente a su valor actual, y no requiere otro tipo de documentación.

Más trámites municipales y provinciales

En todas las jornadas, también estará presente el Punto Vecino, un espacio de asistencia para trámites digitales a través de las plataformas CiDi y VeDi, permitiendo la resolución ágil de gestiones municipales.

A su vez, mujeres embarazadas podrán recibir orientación sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”, destinado a personas gestantes sin obra social, promoviendo el acceso a controles prenatales y acompañamiento durante la primera infancia.