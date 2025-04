El gobierno de Javier Milei anunció el pasado 13 de abril la simplificación del proceso de importación de bienes de capital usados. A partir del decreto 273/25, no será más necesario tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país.

La medida fue anunciada minutos después de la reunión entre el presidente Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y se trata de uno de los puntos centrales en la negociación por los aranceles. Estados Unidos exige que se le den facilidades para exportar la maquinaria que descarta.

Para el gobierno libertario, la medida permitiría que baje el costo de la maquinaria, permitiendo una renovación de equipamiento que ha estado prácticamente paralizada por la crisis económica de los últimos años.

La Maquinaria Agrícola

El caso de la maquinaria agrícola es un ejemplo particular: la recesión en el sector viene pegando fuerte, afectando no solamente la productividad rural sino, muy directamente a un encadenamiento de sectores productivos con unas 1400 empresa involucradas, la mayoría de ellas, radicadas en Córdoba y Santa Fé.

Por eso, no es sorprendente que el sector se manifieste para advertir que tal medida desconoce y desprotege un entramado productivo que ha demandado décadas construir.

Para conocer la opinión de los fabricantes de maquinaria agrícola, el programa “Mirá Quién Habla” de SRT Media, contactó a Gustavo Piccioni, presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC).

"La eliminación del certificado de importación de Bienes Usados (CIBU) -que prevé el decreto en cuestión- en vez de suponer una mejora de funcionamiento del mercado, supone un riesgo por una competencia desleal a un sector que sufre las altas distorsiones estructurales locales y que representa a la vez, la cadena valor que le da soporte tecnológico y de servicio al productor argentino y con alto potencial exportador", afirmó.

Piccioni, fue consultado sobre qué se pone en juego en este riesgo que plantean AFAMAC. “El primer eslabón de la cadena son las maquinarias de fabricantes y, por detrás todos, los proveedores. La maquinaria agrícola en Argentina tiene cinco o seis generaciones, hay un know how adquirido. Esto es por etapa: primero lo sentirán las terminales y luego los fabricantes de agropartes. Estimamos que de manera directa, solamente en Córdoba, el sector les da empleo a unas 10.000 personas en forma directa; si lo traducimos a toda la cadena de valor creemos que superan los 100.000 empleos en todo el país".

Pero tal vez el aspecto más significativo, en la mirada de los fabricantes de maquinaria es que se trata de "una industria que se desarrolla en el interior del interior. El 95% se encuentra ubicado en el interior provincial y ahí se va a sentir, por eso pregonamos por una inserción inteligente al mundo".

Consultado sobre el impacto de esta competencia, Piccioni fue contundente: "El problema no es el producto, el problema es el costo"; con todas las distorsiones que nosotros conocemos de la economía argentina de hace muchos años, toda la presión impositiva, todas las cargas laborales no salariales, la falta de infraestructura, nos ponen en el desafío enorme de competir con maquinaria nueva importada, que no tienen todas estas distorsiones; ya pueden imaginarse cómo será hacerlo con maquinaria usada".

Para rematar esta idea dijo el Presidente de AFAMAC: “Concretamente, es una competencia desleal; nuestro problema no es competir, es competir en las mismas condiciones".

Piccioni cerró la entrevista resumiendo: “En vez de mejorar las condiciones para comprar maquinaria nueva, de última tecnología, la respuesta del gobierno es facilitar el ingreso de maquinaria usada, con lo cual, no soluciona un problema de ellos y nos pega a nosotros”.

Comunicado Oficial

También la propia AFAMAC, produjo un comunicado sobre el tema.