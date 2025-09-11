Con el gobernador Martín Llaryora de anfitrión, este viernes los gobernadores del espacio Provincias Unidas marcarán su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei.

En el marco de la Expo Rural de Río Cuarto, los mandatarios se expresarán en defensa del federalismo de cara a las elecciones de octubre.

A la cita acudirán los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Corrientes Gustavo Valdés.

El único que no será parte de la conferencia de prensa será el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, debido a problemas de agenda.

Otra presencia relevante será la del exgobernador y candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, quien en los últimos días criticó al Milei por los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia en el Hospital Garrahan.

El espacio de Provincias Unidas busca posicionarse como alternativa entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo bajo las consignas de la "sensatez", la "producción" y la "baja de retenciones", entre otras.

Tras la derrota electoral bonaerense, el gobierno nacional intentó una convocatoria a gobernadores en forma de "autocrítica".

Sin embargo Milei mantiene la decisión de vetar la ley de coparticipación de los ATN que impulsan los mandatarios provinciales.

El jueves la mes de diálogo con los gobernadores en la Casa Rosada sólo mostró las caras de tres aliados. Se trató de Rogelio Frigerio, por Entre Ríos; Alfredo Cornejo, por Mendoza, y Leandro Zdero por Chaco.