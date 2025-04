De 06:30 a 06:40

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: En barrio Centro: calles San Juan, Bv España, Corrientes y San Martin; área comprendida por las calles Av. Irigoyen/Alem, La Rioja, Chile/Pellegrini y Mendoza.

De 06:50 a 07:00

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro Norte en forma parcial: área comprendida por las calles Av. Gobernador Sabattini / Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan. Y barrio Centro Sur.

De 07:10 a 07:20

Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro Norte en forma parcial, barrio General Roca y Ruta 9 Camino Tío Pujio.

De 07:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Villa Eucarística, en calle Santa Elena, en forma total.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: Villa Cornú y Policial, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Alberdi, en forma parcial.

De 09:30 a 10:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Roque Sáenz Peña área comprendida por las calles Sucre, Gobernador Sabattini, Arenales y Colombia.

De 10:00 a 10:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro: área comprendida por las calles Chile, Bv. Vélez Sarsfield, Lisandro de la Torre y La Rioja.

De 10:30 a 11:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Almirante Brown: entre las calles Bv. España, Av. G. Rawson, Chile y Teniente Ibáñez.

De 11:15 a 11:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Nicolás Avellaneda: entre las calles Salta, Intendente Poretti, Orlando Biassi e Intendente Maciel.

De 11:45 a 12:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio San Juan Bautista: entre las calles Quintana, Mirotti, Ramos Mejía, M. M. Moreno, Incahuasi, Aconcagua, Lacar y Aguirre Cámara.

De 12:15 a 13:15

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Los Olmos: entre las calles Mercedario, Porfirio Seppey, Aconcagua e Incahuasi.

De 13:15 a 13:45

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro: entre las calles 9 de Julio, Tucumán, Bv. Marcelo T de Alvear y Entre Ríos.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios: Villa Cornú, Los Químicos, Solares de Argüello, UOCRA y Argüello Norte, en forma parcial.

De 13:45 a 14:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Villa del Parque: entre las calles Belgrano, España, Córdoba y G. Roldán.

De 14:30 a 15:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Centro: entre las calles Av. Bartolomé Mitre, Buenos Aires, Manuel Belgrano y Corrientes.

De 15:00 a 15:30

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio Residencial América: entre las calles Carlos Pellegrini, Buenos Aires, General Paz y Rivadavia.

De 15:30 a 16:00

Motivo: Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: barrio M. T. de Cabanillas: entre las calles 9 de Julio, Comercio, San Martín y B. Mitre.

Sábado

De 07:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Área comprendida por las calles 25 de Mayo, Rosario de Santa Fe, Roma y General Deheza de barrio General Paz, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrio Alberdi en forma parcial.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: barrios Las Palmas, Villa Ábalos, IPV Ampliación Las Palmas, Ampliación Las Palmas y Teodoro Felds en forma parcial.