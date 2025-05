En las últimas semanas se instaló, una vez más, la polémica respecto del cobro del estacionamiento público en la ciudad de Córdoba. Se plantean varios interrogantes como si es legal o no, si están autorizados o no, si son todos los que extorsionan a los automovilistas o incurren en hechos delictivos contra quienes dejan sus vehículos en la vía pública.

Con un equipo periodístico del programa "Fuerte y Claro” de Canal 10 y el streaming de SRT Media, nos instalamos en Fructoso Rivera y Capital Federal, una esquina cualquiera de nuestra ciudad, en la zona de Tribunales 2, y nos encontramos con un grupo de trabajadores de una cooperativa denominada Tosco Vive, donde desarrollan sus tareas los cuidadores de autos denominados “naranjitas.”

Gustavo Ferreyra, coordinador de la cooperativa. salió a responderle al legislador Gregorio Hernández Maqueda quien presentó en la Legislatura un nuevo proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la ciudad de Córdoba pero también en otros municipios. "No hay nada más peligroso que perder el control del espacio público", señaló el Legislador a Canal 10.

Cooperativas de naranjitas: mal necesario o un beneficio ?

Lo primero que le preguntamos, y que mucha gente quiere saber, es si se quedan con el 80% de lo que recabe un naranjita durante el día que eso es para los dirigentes de la cooperativa?, respecto de lo que Ferreyra fue determinante al responder: “No, no, no. Acá en el funcionamiento de la cooperativa, el socio que pertenece a la cooperativa, se está llevando un 95% todos los días a su casa. Solamente hace un aporte de un 5% para la organización, que digamos es por ley que el socio tiene que aportar a la cooperativa. Es un 5%, un 95% se está llevando a la casa cada socio que pertenece a esta cooperativa Tosco Vive.”

También le planteamos, si son concientes que son sindicados como delincuentes, por esta actitud que se define como extorsiva al momento de cobrar el estacionamiento público en las calles que son públicas. ¿Qué tienen para responder a esto? “No, en este caso acá estamos habilitados por el Estado Municipal, lo he escuchado a él (Maqueda), que acá las reglas no están claras, que la gente no sabe cómo tiene que abonarse, abonar o no. Acá la Municipalidad concesiona las calles, a las cooperativas, y ahí está el cartel que dice “estacionamiento controlado”, que es lo que hacen las cooperativas, es la función donde cumple la cooperativa. Hay una credencial que nos habilita, que lo da el Estado Municipal, hay un talonario que se abona 500 pesos la hora. Acá no hay cobro indebido, acá no hay un exceso de cobro, como dice esta persona. Está totalmente equivocado y totalmente mal informada”, aclaró Ferreyra.

Al Naranjita le plantaemos también que han habido casos de extorsión, que han habido casos de agresión. ¿Ustedes tienen alguna manera de controlarlo a eso desde la cooperativa? ¿Son miembros de la cooperativa?, lo que fue negado rotundamente por Ferreyra al decir que “No, no, no. En el caso de la cooperativa no ha habido exceso de cobro. Se cobra 500 pesos la hora, como dice el talonario. No ha habido exceso de cobro. Eso no ha pasado. No pasa porque no lo podemos hacer. No se puede cobrar de más.”

¿Y quienes cobran de más y aprietan, entre comillas, a la gente, qué tienen para responder frente a eso? Porque los naranjitas son como mal vistos... “en ese caso serían las personas a las que se está refiriendo él (Maqueda), no habilitadas. En ese caso, la que tiene que controlarlo es el Estado Municipal. El Estado Municipal, que tiene que controlar ahí y tomar cartas en el asunto. No la cooperativa, porque en el lugar donde estamos nosotros, estamos prestando un servicio. Acá los compañeros llegan a las 7 de la mañana a prestar servicio, hasta las 2 y media de la tarde y hay un control de la cooperativa, si algún compañero va a faltar, lo cubre un suplente, está prohibido la ingesta de alcohol, de sustancias prohibidas, son sancionados los compañeros que incumplen lo que requiere la cooperativa. Entonces, acá prestamos un servicio 100%.”

Al lugar que tienen asignado, estos trabajadores llegan temprano, más temprano de lo que les corresponde llegar, porque es una zona roja, porque está oscuro, respecto de lo que el Coordinador de la Cooperativa destacó “Sí, sí, es una zona roja donde, ustedes han visto que son casi todas mujeres las que trabajan acá en Tribunales, se sienten contenidas por el trabajo de los compañeros, que llegan temprano, las cuidan a las mujeres cuando se bajan, porque hay mucho arrebato, mucho robo en la zona”, y remarcó que “se ha disminuido el tema de los robos de autos y de arrebatos en un 80 o 90 por ciento, con la presencia nuestra.”

Una aplicación que saque a los naranjitas

¿Qué responden al tema de poner una aplicación y sacar a los naranjitas de las calles?, le preguntamos sobre lo que Ferreyra nos refirió que “es que las cooperativas ya han propuesto una aplicación al Estado Municipal, ya estaba el proyecto ese, pero es que las cooperativas usan una aplicación y lo pueden hacer tranquilamente, lo que pasa es que esta persona (Maqueda), es un lobista de la aplicación, está insistiendo en sacarla a las cooperativas para poner una aplicación que cobre, porque él está diciendo que el espacio es público, que los ciudadanos tienen derecho a estacionar, pero que los ciudadanos no se confundan con eso, una vez que saquen a las cooperativas, inmediatamente, no las van a sacar primero, pero si quieren intentar sacarla, lo que va a pasar es meter una aplicación. ¿Por qué es un lobbysta de la aplicación? Porque acá toda la gente viene a trabajar todos los días, los compañeros que trabajan acá, el día que no trabajan, no aportan, el día que trabajan, aportan. Entonces, más regular que eso no hay. Esta persona, que es un legislador, que trabaja dos veces por semana, ocho veces al mes, ¿por qué no hace un proyecto de día trabajado, día cobrado? ¿No? No, eso no pasa. No sé cuántos millones gana por mes. Está con aire acondicionado, con calefacción, tomando un cafecito. Acá estamos nosotros, todos trabajan y ninguno de nosotros somos explotados. Acá trabajamos por nuestra propia voluntad, estamos conformes donde trabajamos y no somos ni explotados por el presidente de la cooperativa ni por nadie. Estamos muy conformes donde estamos y venimos todos a trabajar porque estamos muy conformes con el trabajo que hacemos y donde estamos.”

“No nos sentimos explotados” dicen los naranjitas

Recogiendo otros testimonios de varios cuidacoches que se acercaron a nuestro móvil, comentaron que “Yo te voy a decir, la aplicación, él (Maqueda) quiere la aplicación. ¿Para qué quiere la aplicación él ? Para que los autos estén con una aplicación y él no los cuida porque somos todos cooperativas y las cooperativas vamos a cuidar los vehículos. La aplicación no va a cuidar el auto. No, obviamente que no. Nosotros acá estamos para cuidar los autos, aparte cuidamos las casas, a las mujeres que se bajan los autos.”

Esta es una de las cooperativas, después también hay otras. Están cooperativizados, están organizados y necesitan trabajar, no se pueden quedar sin la fuente de trabajo... “No, no, acá la fuente de trabajo la vamos a defender con la vida nosotros acá. ¿Por qué no hay otra cosa? No tenemos otro tipo de trabajo. Muchos de nosotros vimos eso, acá hay mujeres, hay personas jubiladas que trabajan en la cooperativa porque no les alcanza con una jubilación mínima, tienen que hacer otro tipo de trabajo y la cooperativa en vez de excluirlos, los ha incluido, ha incluido a personas, algunas con discapacidades, cosa que el sistema no las incluye, la cooperativa sí las incluye, hay mujeres que son sostén de familia... no tienen otra cosa, con la vida la vamos a defender”, sentenció Ferreyra.

En esa esquina cordobesa, a cuadras del centro de la ciudad, también hay un cartel con el logo de la Municipalidad, está todo reglado en el cartel como corresponde.

La gran pregunta es, por algunos que cometen esos ilícitos de apretar a la gente, de cobrar compulsivamente, que generalmente no están cooperativizados y que se arrogan el papel de naranjitas, ¿toda esta gente debe pagar? ¿Toda esta gente se debe quedar sin trabajo? ¿La aplicación realmente trae la solución? Y sobretodo: ¿la aplicación te cuida? Si no hay una persona que cuide el vehículo, ¿cómo te cuida la aplicación?¿Con algún sistema tecnológico, vía satélite? Son preguntas que nos hacemos y quedan allí flotando.

Esta gente necesita trabajar y muchos de ellos lo hacen honradamente y la gran mayoría organizados, como por ejemplo en esta cooperativa que se llama Tosco Vive, pero hay otras más, que nuclean a cientos de naranjitas que con lo que recaudan cuidando autos, sostienen a sus familias.